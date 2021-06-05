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تحويل سطح أحد مصانع فيات لأكبر حديقة معلقة في أوروبا
أكثر من 28000 نبتة لإنشاء المتنزه على السطح La Pista 500
    (أنسامد) - يونيو 5 - روما - سيتم تحويل مسار الاختبار الشهير على سطح مبنى Lingotto في تورينو ، مصنع سابق لشركة Fiat ، لأكبر حديقة معلقة في أوروبا.

    أعلن أوليفييه فرانسوا ، الرئيس التنفيذي لشركة Fiat & Abarth Brands و Stellantis ، الرئيس التنفيذي للتسويق ، يوم الجمعة خلال لقاء عبر الإنترنت مع المهندس المعماري ، أن مشروع إنشاء حديقة `` على السطح '' ، La Pista 500 ، سيضم أكثر من 28000 نبتة. والمخطط الحضري ستيفانو بويري.

    من بين أمور أخرى ، ابتكر بويري "Bosco Verticale" (غابة عمودية) في ميلانو ، وهو زوج من الأبراج السكنية المغطاة بالأشجار والنباتات.

    بينما تسعى Stellantis إلى تحسين الاستدامة البيئية للنقل ، مع إدخال المركبات الكهربائية ، مثل طرازها الكهربائي Fiat 500 ، يهدف هذا المشروع إلى إظهار أنه من الممكن أيضًا زيادة المساحات الخضراء في المناطق الحضرية وزيادة امتصاص الكربون ثاني أكسيد.

    قال فرانسوا خلال الحدث عبر الإنترنت بعنوان "إعادة كتابة مستقبل مدننا": "هناك شيء رائع للغاية أردت إخبارك به". "هذا شيء قريب جدًا من قلبي. "أنا فخور بمشروع المتنزه هذا" على السطح "، والذي سيشهد تحويل مسار الاختبار في Lingotto في تورينو إلى حديقة بها أكثر من 28000 نبتة". (أنسامد).

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