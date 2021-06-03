العثور على عمل هايز المفقود سيباع بالمزاد العلني في ميلانو

(أنسامد) - يونيو 3 - روما - تم العثور على عمل لفرانشيسكو هايز ، والذي عُرض حتى عام 1838 في بريرا باعتباره أشهر لوحاته "القبلة" والتي فقدت كل آثارها ، في ميلانو بين ممتلكات هواة الجمع الخاصين الذين لم يعرفوا أنهم يمتلكونها.



العمل عبارة عن تابلوه .. زيت على قماش مستوحى من القصة الميلودرامية بين لويس الرابع عشر و Mademoiselle de La Vallère.



تم اكتشاف اللوحة من قبل خبراء دار المزادات إل بونتي الذين طُلب منهم تقييم المجموعة التي سيتم بيعها بالمزاد. ..وبحسب ما ورد وضع المالكون اللوحة في مستودع ، غير مدركين أنها كانت تحفة فنية.



في 16 يونيو ، سيتم بيع المجموعة من مجموعة Bernasconi Collection للروائع الإيطالية من القرن التاسع عشر ، بما في ذلك Mosé Bianchi و Ettore Tito و Pompeo Mariani و Francesco Paolo Michetti و Luigi Chialiva.



اختتمت جلسة مايو للفن الحديث والمعاصر بإيرادات قياسية تجاوزت 8 ملايين يورو ، ورقمين عالميين لكل فنان. (أنسامد).

