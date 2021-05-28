عرض أزياء فالنتينو الراقية في 15 يوليو في البندقية

(أنسامد) - مايو 28 - روما - تقرر تقديم مجموعة Valentino Haute Couture لخريف وشتاء 2021-22 في 15 يوليو في البندقية.



تم الإعلان عن ذلك في بيان من الدار حيث تم تحديد أن القرار تم اتخاذه مع المخرج الإبداعي Pierpaolo Piccioli ، "اغتنام فرصة التأخير في الإنتاج بسبب أوقات غير مسبوقة ، لخلق شيء طموح وفريد ;;من نوعه".



لقد دفعني الوضع الحالي الي "السفر مع الخيال" الذي نجد أنفسنا فيه إلى أن أحلم بشكل أكبر. ستكون مجموعتي القادمة من تصميم الأزياء الراقية بعنوان Valentino Des Ateliers ، والنهج العام لهذا المشروع له علاقة كبيرة بالاسم نفسه. لقد تحديت نفسي لتنظيم سيمفونية من أرواح وعقول ومدخلات إبداعية مختلفة.



جلبت كل هذه الطاقات رؤيتي إلى البندقية ، وهي مدينة تولد ابداعات فعلية وعفوية في الفن والمسرح والموسيقى والعمارة والسينما وكل ما يتعلق بالإبداع. ..لهذا السبب كان اختيار هذه الفكرة قرارًا طبيعيًا. أنا مصمم ، مبتكر أزياء وأحتاج إلى عرض إبداعاتي في إطارات محددة. البندقية هي المكان المثالي لمجموعة Valentino Des Ateliers ".



سيتم بث الحدث مباشرة على منصة Federation de la Haute Couture et de la Mode ، حيث يتم تضمين العرض كجزء من أسبوع الموضة الفرنسي ، بالإضافة إلى القنوات الرقمية. سيتم دعوة عدد مختار من الضيوف إلى البندقية ، امتثالاً لقواعد السلامة. (أنسامد).



