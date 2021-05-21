ميلانو-معارض: المرايا والمتاهات في 'IllusiOcean

(أنسامد) - مايو 21 - روما - المعارض: المرايا والمتاهات والاستدامة في 'IllusiOcean'مشروع متجول لجامعة بيكوكا ينطلق في ميلانو في أكتوبر يدور المعرض حول مراقبة التنوع البيولوجي للبحر مع الانطباع بأنه داخل غواصة ، واكتشاف الكائنات التي تعيش في قاع البحر بين الجدران المغطاة بالمرايا ، وتعليم الأطفال التعرف على سكان المحيطات من خلال السير في متاهة: هذا ما يعد به "IllusiOcean "، المعرض الذي قام بتصميمه وتنسيقه باولو جالي ، أستاذ علم البيئة في جامعة ميلانو-بيكوكا ، والذي تم تقديمه اليوم في الجامعة.



سيقام المعرض المتنقل في ميلانو في الفترة من 1 أكتوبر إلى 31 يناير ، كما سيتم عرض محتوياته داخل الجناح الإيطالي خلال معرض إكسبو 2020 دبي.



يتكشف مسار المعرض في ثلاثة مجالات مواضيعية. ستحتضن الأولى ست غرف حيث يمكن للزائر أن ينغمس في عالم الأوهام ، كل منها قادر على سرد جانب عن البحر: من التنوع البيولوجي للأنظمة البيئية البحرية الاستوائية إلى مشكلة التلوث البلاستيكي.



الثاني سيضم 30 ملصقًا عملاقًا ، التقطها بعض من أعظم الخبراء في التصوير الفوتوغرافي تحت الماء. والثالث مخصص لطلاب المدارس الثانوية العلمية فيتوريو فينيتو ولويجي كريمونا في ميلانو ومعهد إميليو سيريني الفني الزراعي في روما ، الذين ابتكروا نماذج لقاع البحر وألعاب علمية وملصقات توضيحية ورسومات وأدلة صوتية للزوار.



(أنسامد).



