بولجاري يحتفل شهرا بمجموعته سيربنتي في روما

(أنسامد) - مايو 17 - روما - يحتفل بيت الازياء الراقية بولجاري بمجموعته سيربنتي الخالدة و التي تبلغ من العمر اكثر من 80 عاما بعرضها في متجره التاريخي في شارع Via dei Condotti.



تعكس هذه المجموعة حب الألوان والتصميم الثري والبراعة الفذة. تشيد بولغري بأيقونة سيربنتي الخالدة من خلال تقديم بعض القطع الأكثر شهرة والمطلوبة من الإبداعات .



كانت العرابة الاستثنائية في حفل الافتتاح ، الممثلة فيتوريا بوتشيني ، التي ارتدت بعض عجائب الدار الليلة الماضية في حفل ديفيد دي دوناتيلو.



ظهرت المجموعة في نهاية الأربعينيات من القرن الماضي مع أول إعادة تفسير للرسم الألفي للثعبان في أساور الساعة الملفوفة (روابط ذهبية حسية متصلة ببعضها البعض ببراعة دون أي لحام) ، العلامة الأكثر رمزية للعلامة التجارية بدأت بالفعل في التطور في الخمسينيات من القرن الماضي عندما قام صائغ المجوهرات بدمج النماذج "الكلاسيكية" المنتهية برأس ثمين مع عيون من الياقوت أو الزمرد أو الماس ، مصممة لإخفاء وجه الساعة.



منذ تلك اللحظة ، تحولت أيقونة Serpenti بشكل خطي إلى عقود وأساور وخواتم من المجوهرات الراقية بتصميم لا لبس فيه. (أنسامد).



