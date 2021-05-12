سان لورينزو..الإيرادات (+ 20٪)والأرباح (+ 40٪)

(أنسامد) - مايو 12 - روما - في الربع الأول ، سجلت Sanlorenzo إيرادات صافية من بيع يخوت جديدة (إيرادات صافية جديدة) بلغت 118 مليون ، بزيادة قدرها 20.5٪. نما إجمالي الربح التشغيلي المعدل (ebitda) بنسبة 28.4٪ إلى 17.3 مليون يورو.



كما نما صافي دخل المجموعة بنسبة 39.9٪ إلى 8.3 مليون.



قال الرئيس والمدير التنفيذي ماسيمو بيروتي"إن الصورة المطمئنة التي قدمتها النتائج التي تم الحصول عليها ، جنبًا إلى جنب مع الآفاق الواعدة ، دفعتنا إلى النظر في مزيد من النمو من خلال الخطوط الخارجية ، واغتنام فرص الاستحواذ ، بدءًا من بيريني نافي ، وهي عملية لطالما أضفنا اهتمامًا رسميًا إليها ، والتي نأمل أن نحققه في العام الحالي ".



أما بالنسبة لتوقعات العام الحالي ، فإن حجم الأعمال المتراكمة للمجموعة كما في 30 أبريل 2021 يساوي 632.1 مليون يورو ، مسجلاً نموًا إضافيًا قدره 78.7 مليون يورو مقارنة بـ 31 مارس 2021 ، كما توضح شركة Sanlorenzo. (أنسامد).

