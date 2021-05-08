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Dante 700: افتتاح معرض "الفن في المنفى" في رافينا
يستمر العرض حتى 4 يوليو
    (أنسامد) - مايو 8 - روما - يفتح معرض عن دانتي اليوم السبت حتى 4 يوليو في الكنيسة القديمة في سان روموالدو في رافينا. "دانتي.

    Gli occhi e la mente. Le Arti al tempo dell'esilio '(دانتي- العيون والعقل. الفنون في زمن المنفى) برعاية ماسيمو ميديكا ، مدير متحف Musei Civici d'Arte Antica في بولونيا.

    تم تنظيم العرض في الذكرى السبعمائة لوفاة الشاعر. ينظمه Mar-Museo d'Arte في مدينة رافينا ويروج له المستشار الثقافي لمدينة إميليا رومانيا ، ويركز العرض على أهم الأعمال الفنية للكوميديا ;;الإلهية للشاعر.

    يأخذ المعرض الزائر عبر منفى دانتي ، الذي بدأ في عام 1302 عندما غادر مدينته الأصلية ، فلورنسا ، وعبر إيطاليا عبر روما ، وأريزو ، وفيرونا ، وبادوفا ، وبولونيا ، ولوكا ، وبيزا. انتهت رحلته في رافينا عام 1321 ، حيث دفن.

    تأتي الأعمال الفنية المعروضة في رافينا من متاحف إيطالية وعالمية مرموقة وتشمل بعضًا من أفضل الفنانين الإيطاليين المعروفين لدانتي مثل Cimabue و Giotto و Arnolfo di Cambio و Nicola و Giovanni Pisano و Giuliano da Rimini. (أنسامد).

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