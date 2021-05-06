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كيم كارداشيان تستورد "تمثال روماني مسروق مستورد"
النيابة العامة الأمريكية تأمر بإعادته إلى إيطاليا
    (أنسامد) - مايو 6 - روما - ذكرت مصادر قانونية ، أمس الأربعاء ، أن نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية كيم كارداشيان ورد اسمها في وثائق قانونية كمستورد لتمثال روماني قديم منعته السلطات الأمريكية في جمارك لوس أنجلوس قبل خمس سنوات لكونه سُرق من إيطاليا. وقالوا إن المدعين الأمريكيين أمروا بإعادة العمل إلى إيطاليا.

    وُصِف العمل في مستندات الاستيراد على أنه نسخة من الجبس الروماني تعود إلى القرن الثاني الميلادي لأصل يوناني من أثينا.

    وقالت ArtNet News إن التمثال صودر في ميناء لوس أنجلوس في عام 2016 كجزء من شحنة من الآثار والأثاث الحديث والأشياء الزخرفية تبلغ قيمتها حوالي 745882 دولارًا.

    وقالت المجلة على الإنترنت إن طلب المدعين بإعادتها لا يعني جرائم ارتكبها المؤثر الخارق ونجم تلفزيون الواقع ولا شك في أن كارداشيان علم بمصدرها غير القانوني المحتمل.

    قال كارداشيان ومغني الراب كاني ويست مؤخرًا إنهما ينفصلان (أنسامد).

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