النبيذ: منتجو الاتحاد الأوروبي يواجهون مشاكل كوفيد والصقيع

(أنسامد) - أبريل 26 - روما - طالبت الاتحادات التجارية للدول المنتجة الرئيسية للنبيذ الثلاثة في ايطاليا و فرنسا و اسبانيا المفوضية الاوروبية بحشد مبالغ مالية استثنائية لمساعدة منتجي النبيذ.



ارسلت الدول الثلاث خطاب بهذا المضمون إلى المفوضية الأوروبية الليلة الماضية. وتأتي هذه المبادرة عشية انعقاد مجلس الاتحاد الأوروبي اليوم ، والذي يتضمن أيضًا على جدول الأعمال مناقشة من قبل وزراء الزراعة في السبعة والعشرين بشأن وضع الأسواق.



وجاء في الرسالة أن الصقيع في أبريل أدى إلى تفاقم الوضع الذي تعرض للخطر بسبب التوترات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وعواقب الأزمة العالمية لـ Covid-19.



يؤكد الخطاب في مواجهة هذا الوضع ، "يتعين على الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء الاستجابة للتحديات وتعبئة أموال استثنائية لمساعدة القطاع" . (أنسامد).



