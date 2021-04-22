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لأول مرة منذ 30 عاما.. مبيعات الفينيل تتخطى الأقراص المدمجة
    (أنسامد) - أبريل 22 - روما - عودة غير متوقعة لأفلام الفينيل في إيطاليا. فبحسب بيانات شركة "ديلويت"، فإن أفلام الفينيل عادت لأول مرة لتصدر المبيعات، منذ عام 1991، لتتمكن أخيرا من التفوق على مبيعات الأقراص المدمجة في إيطاليا.

    وخلال الربع الأول من العام الجاري، حققت مبيعات أفلام الفينيل، نموا بنسبة 121% مقارنة بنفس الفترة من عام 2020، في حين انخفضت إيرادات الأقراص المدمجة بنسبة 6%.

    هذا النمو يكشف التوجه الجديد نحو أفلام الفينيل لدى محبي الموسيقى في إيطاليا. ففي سوق يهيمن عليه البث مع حوالي 80% من حجم المبيعات، بات الفينيل يمثل حاليا، 11% من حجم مبيعات الموسيقى.

    وخلال الربع الأول من العام الجاري، نما السوق الإيطالي بشكل عام بنسبة 18،8%. (أنسامد).

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