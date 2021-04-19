يخوت:ازيموت افيليانا تثبت 37 عاملا مؤقتا

(أنسامد) - أبريل 19 - روما - قامت شركة ازيموت Azimut ، وهي شركة بحرية قوامها حوالي 900 عامل في مصنع افيليانا (تورينو) ، بتثبيت جميع العمال الـمؤقتين لديها و عددهم 37 عاملا ، بموجب عقد إيجار حاليًا.



تم توقيع الاتفاقية من قبل RSU و Filctem Cgil من تورين والشركة.



..وقالت نقابة العاملين بقطاع اليخوت "إن استقرار العمال ، حتى في هذه اللحظة الصعبة للنظام الصناعي والاقتصادي ، أمر ممكن" .



تدخل الاتفاقية ، الموقعة لمصنع Avigliana حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 يونيو 2021 ،حيث "تنص على الاعتراف بأقدمية العمال .. وينطبق هذا أيضًا على العمال الذين يجدون أنفسهم فيما بعد في نفس الحالة ".



بفضل الالتزام والتعاون بين Rsu و Filctem Cgil Torino و Nidil Cgil Torino ، من 2018 إلى اليوم تم تثبيت حوالي 120 عاملاً ، وبالتالي الوصول إلى هدف الاستقرار الكامل للعاملات المؤقتات (أنسامد).



