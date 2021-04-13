فيراري في المرتبة الثالثة عالميا من حيث السمعة الجيدة

(أنسامد) - أبريل 13 - روما - احتلت الشركة الإيطالية المصنعة للسيارات الفاخرة، فيراري، المرتبة الثالثة عالميا على مؤشر السمعة، في الدراسة التي اصدرها جلوبال ربتراك 100، لعام 2021.



وتصدرت الشركة الدنماركية ليجو القائمة، التي تضمنت تصنيف أكثر من 100 شركة حول العالم، تم ترتيبهم حسب تصور الجمهور، وفقا لعدة مؤشرات منها المنتجات والخدمات والابتكار ومكان العمل والحوكمة والمواطنة والقيادة والأداء، وأيضا القيم البيئية.



وجاءت في المرتبة الثانية، شركة رولكس، تلتها فيراري، في المرتبة الثالثة، في تقدم مرتبة عن العام الماضي حيث جاءت في المرتبة الرابعة.



فيراري ليست الوحيدة الإيطالية الوحيدة التي جاءت في القائمة، إذ احتلت شركة باريلا المرتبة الـ 11، بينما احتلت مصنع الشيكولاتة فيريرو، المرتبة التاسعة عشر، ثم شركة بيرلي في المركز الـ 25، ولافاتزا في المركز الـ 53، وجورجو أرماني في المرتبة الـ 61، وبرادا في المرتبة الـ 84. (أنسامد).



