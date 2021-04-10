منتجع كالابريا يحصد لقب Borgo dei Borghi 2021

(أنسامد) - أبريل 10 - روما - حصل منتجع تروبيا الساحلي الشهير في كالابريا على لقب "Borgo dei Borghi" لعام 2021 في جائزة تمنحها كل عام قناة البث الحكومية Rai3.



المنتجع ، الملقب بلؤلؤة البحر التيراني ، هو جوهرة تاج ساحل الآلهة في كالابريا.



وقال موقع Rai3 إن تروبيا فازت بالجائزة المرموقة "للمزيج الرائع من البحر والشمس والفن والثقافة والعمارة وفن الطهو والضيافة".



أشار رئيس البلدية نينو ماكرو: "يفرح تروبيا بالنصر وإلى جانب الفرح يشعر بامتنان عميق للعديد من الأشخاص الذين ساهموا في تحقيقه".



وقال إن تروبيا فخورة بفوزها على 19 بورغي تاريخية أخرى عبر إيطالي ، مشيرا "هذا الانتصار حقنة حاسمة من الطاقة للمضي قدما في هذه الأوقات العصيبة (COVID)" ، وخصص الجائزة لحاكم كالابريا الراحل ، جولي سانتيلي ، الذي توفي بسبب السرطان عن عمر 51 في أكتوبر.



غرد وزير جنوب مارا كارفاغنا: "تروبيا هي بورجو دي بورجي 2021 ، تقدير مهم لمدينة كالابريا الرائعة. مكانة عظيمة للجنوب بأسره.



تحيا جوهرة البحر التيراني ، لا يسعنا الانتظار حتى نكون قادرين على زيارتها مرة أخرى ". (أنسامد).



