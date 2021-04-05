توقف السفن السياحية عن الرسو في البندقية

(أنسامد) - أبريل 5 - روما - اعلن وزير الثقافة الايطالي داريو فرانشيسكيني إنه تم منع السفن السياحية من الرسو في وسط البندقية بسبب مرسوم وافقت عليه الحكومة.



ينص المرسوم الذي تمت الموافقة عليه على وضع خطة لمرسى السفن السياحية خارج بحيرة البندقية وتنفيذها.في غضون ذلك ، ستستمر السفن الكبيرة في الالتحام في الميناء الصناعي بالمدينة ، الذي كان موقع رسوها منذ ديسمبر الماضي.



لطالما كانت هناك دعوات لحظر السفن السياحية من البندقية بسبب تأثيرها على المباني التاريخية الحساسة للمدينة وعلى النظام البيئي الفريد للبحيرة.



تكثفت حملة حظرهم بعد اصطدام سفينة سياحية برصيف في يونيو 2019.



"كل من زار البندقية في السنوات الأخيرة ، سواء أكانوا إيطاليين أواجانب، أذهلهم مشهد هذه السفن التي يبلغ طولها مئات الأمتار وارتفاعها يضاهي المباني السكنية كما انها تمر عبر أماكن هشة مثل "قناة جيوديكا أو أمام سان ماركو".



"وهذا هو السبب في أن قرار مجلس الوزراء أمس بالتخطيط والتنفيذ بشكل نهائي لرسو السفن خارج البحيرة ، كما طالبت منظمة اليونسكو إيطاليا منذ فترة طويلة ، مهم للغاية. (أنسامد).



