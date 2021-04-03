العلامة التجارية الإيطالية للرجال Ermenegildo Zegna

(أنسامد) - أبريل 3 - روما - تواصل العلامة التجارية الإيطالية للملابس الرجالية Ermenegildo Zegna حملتها #WhatMakesAMan لجهودها في ربيع عام 2021 ، متجهة إلى الثنائي الشهير للأم والابن ، الممثلة إيزابيل أدجاني وعارض الأزياء / المغني غابرييل-كين داي لويس.



تأمل علامة الأزياء الإيطالية في تضمين منظور نسائي جديد في #WhatMakesAMan ، وهي حملة تستكشف وتحتضن الذكورة الفريدة للفرد.



هذا هو أحدث جزء في المسلسل ، الذي ظهر في السابق الممثل الحائز على جائزة الأوسكار ماهرشالا علي والفنان نيكولاس تسي.



"أشعر أن العلامات التجارية تتطلع إلى التنويع سواء كان ذلك يتضمن الجنسيات والجنس والعرق والتركيبة السكانية الأخرى" ، قالت كيمي سميث ، الشريكة المؤسسة والمديرة الإبداعية لشركة Athleisher Mag ، نيويورك. "أجد أن هذه حملة فعالة حيث يمكنك أن تسمع من والدة السيد داي لويس وهي تتحدث عن ابنها وعمق شخصيته وكيف يرى الحياة.



وقالت: "من الضروري عرض مجموعة من وجهات النظر وأنماط الحياة وما إلى ذلك حتى يتمكن عملاؤهم من رؤية نسخ من أنفسهم وليس شيئًا يصوره معيار مجتمعي لا يعكس كيف يعيش الناس اليوم". "تسمح هذه الأفكار والمفاهيم لهم بمشاركة مجموعة من المسارات التي يمكن للمرء أن يسلكها ودعم القدرة على استكشاف ماهية امتلاك مساحتك والعمل فيها." (أنسامد).



