"فيراري بورتوفينو أم" الجديدة.. سيارة مذهلة بمظهر جذاب

(أنسامد) - أبريل 1 - روما - أجرت شركة فيراري الإيطالية تعديلا على سيارتها "فيراير بورتوفينو" لتضيف إليها مزيد من الأناقة والأداء المذهل.



السيارة الجديدة التي تحمل حرف "أم"، في الإشارة إلى كونها سيارة معدلة، يمكن أن تتحول في 14 ثانية إلى سيارة كوبيه، مع مظهر جريء ورائع، لترضي التطلعات المختلفة للمشترين، سواء الراغبين في شراء سيارة بمظهر مذهل، أو بسرعات وقدرات تكنولوجية هائلة.



تم تصميم السيارة الجديدة بواسطة مركز فلافيو مانزوني، الذي سعى إلى تقديم سيارة هي الأولى من نوعها من حيث الأداء والمظهر الجريء في السوق.



EMBED START Image {id: "editor_0"} EMBED END Image {id: "editor_0"} " فيراير بورتوفينو أم" تم تجريبها مؤخرا في رحلة من روما إلى فيتربو، على طول طريق منطقة توسيا، قبل العودة مجددا إلى العاصمة.



وتظهر الرحلة التجريبية كيف أن السيارة لديها امكانيات متفوقة في المنعطفات، وكذلك تحظى بسرعات عالية، بفضل محركها التربو "في أيت 3855 سي سي"، بقدرات إزاحة 620 حصان، 7500 دورة في كل دقيقة، وهي زيادة بنسبة 20% عن سيارة بورتوفينو السابقة. (أنسامد).



