شركة ازيموت تقوي مركزها في الشرق الاوسط

(أنسامد) - مارس 30 - روما - تعمل شركة Azimut لصناعة اليخوت علي تعزيز قدراتها في إدارة المنتجات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا من خلال إنشاء وحدة إقليمية جديدة تسمى تطوير المنتجات العالمية.



فقد تم تعيين مراد سالار ، المدير العام الحالي لشركة Azimut Portfoy ورئيس فرع الشركة في تركيا ، رئيسًا لوحدة الأعمال الجديدة في المنطقة وسيقدم تقاريره إلى الرئيس العالمي لإدارة الأصول.



ستعمل الوحدة الجديدة أيضًا على تطوير مبادرات منتجات جديدة للمجموعة في الأسواق العالمية وستضيف إلى قدرات إدارة الاستثمار الحالية في الإمارات العربية المتحدة من خلال التركيز على الأسواق العامة الإقليمية (دول مجلس التعاون الخليجي ، مصر ، تركيا ، باكستان) ، وإدارة الثروات الإسلامية ، وبديل الائتمان والمشاريع.



رأس المال. (أنسامد).



