إيطاليا: باجاني تطلق سيارة جديدة بإمكانيات خارقة

(أنسامد) - مارس 22 - روما - تجمع بين السرعة القياسية وفخامة الشكل والتكنولوجيا المتطورة، أنها سيارة باجاني أوتوموبيلي الجديدة، "باجاني هوايرا أر"، التي تم كشف النقاب عنها مؤخرا.



السيارة الخارقة، تحطم الأرقام القياسية في كل شيء، فهي سيارة حلبات سباق تصلح للتنقل الحضري، وتحظى بأعلى مستوى من المعرفة بهندسة السيارات والديناميكا الهوائية، إضافة إلى جمال استثنائي في عالم السيارات.



السيارة الجديدة المستوحاة من سيارات السباق في منافسات "لو مان" في ستينات وسبعينات القرن المنصرم، تجسد شعار "الحرية في الإبداع"، فهي سيارات تجمع بين السرعة والشكل الجمالي العالي والقوة.



يعلق هوارسيو باجاني: "سيارات السباق اليوم تركز حصريا على الديناميكا الهوائية، ومع ذلك، ففي الستينات والسبعينات، كانت السيارات سريعة جدا، وخطيرة بالتأكيد، لكنها كانت جميلة".



يوضح باجاني: " لا تزال سيارات قديمة مثل فيراري بي فور، وفورد جي تي 40 ولو مان، تشكل مصدر إلهام كبير لسيارتنا في الوقت الحالي، لكن بورش 917، هي المفضلة لي بشكلها الرومانسي والشجاع، الذي يعطي انطباعا بأن السيارة سريعة جدا وجميلة وأنيقة وخالدة". (أنسامد).



