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تكرم جيانفرانكو روزي بعرض فيلمه "نوتورنو" في حفل الأوسكار
    (أنسامد) - مارس 8 - روما - تكرم لوس أنجلوس المخرج الإيطالي، جانفرانكو روزي الذي سيشارك فيلمه "نوتورنو" في السباق على جائزة الأوسكار، لقسم الوثائقيات، بعرض الفيلم في النسخة السادسة عشر من مهرجان لوس أنجلوس "إيطاليا- فيلم، موضة وفن"، المخصص للثقافة الإيطالية في الفترة بين 18 و24 أبريل. الذي يسبق ليلة حفلة توزيع جوائز الأوسكار.

    وأصبح فيلم "نورتورنو" الذي يمثل إيطاليا، ضمن القائمة القصيرة المؤلفة من 15 فيلم المرشحة التي سيتم الإعلان عنها في 15 مارس الجاري.

    إلى جانب ذلك، سيتم تخصيص معرض لروزي مع الأعمال التي يحبها النقاد الدوليون مثل غوكومماري وساكرو جي أر أيه، و"أسفل مستوى البحر".

    (أنسامد).

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