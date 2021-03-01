إعادة فتح ضريح أوغسطس،أكبر مقبرة دائرية في العالم القديم

(أنسامد) - مارس 1 - روما - أعيد افتتاح أكبر مقبرة دائرية في العالم القديم ، ضريح أوغسطس في روما ، رمز الروعة المعمارية لروما القديمة ، للجمهور يوم الاثنين بعد ترميم دام 14 عاما.



وقالت رئيسة البلدية فيرجينيا راجي: "لقد أعدنا هذه الجوهرة من التراث الثقافي للبشرية بعد سنوات عديدة من الإغلاق".ستكون زيارة ضريح أول إمبراطور في روما مجانية حتى 21 أبريل ، على الرغم من أن جميع الزيارات محجوزة بالفعل.



وأضافت أن الحجوزات الجديدة للفترة من 22 أبريل إلى 30 يونيو متاحة من يوم الاثنين.



وأغلق الضريح منذ عام 2007 بسبب مشروع ترميم كبير ضخت شركة الاتصالات العملاقة TIM فيه نحو ثمانية ملايين يورو.



ضريح أوغسطس (بالإيطالية: Mausoleo di Augusto) هو مقبرة كبيرة بناها الإمبراطور الروماني أوغسطس في 28 قبل الميلاد في الحرم الجامعي مارتيوس في روما.



يقع الضريح في ساحة Piazza Augusto Imperatore ، بالقرب من الزاوية مع Via di Ripetta حيث يمتد على طول نهر التيبر.



تغطي الأراضي مساحة تعادل عددا قليلا من كتل المدينة الواقعة بين كنيسة سان كارلو آل كورسو ومتحف آرا باسيس.



كان الضريح أحد المشاريع الأولى التي بدأها أوغسطس في مدينة روما بعد انتصاره في معركة أكتيوم عام 31 قبل الميلاد. كان الضريح دائري الشكل ، ويتألف من عدة حلقات متحدة المركز من التراب والطوب ، ومواجهتها بحجر الترافرتين من الخارج ، ومزروعة بأشجار السرو في الطبقة العلوية. تم توج الهيكل بأكمله (ربما ، لأن عمليات إعادة البناء غير مؤكدة في أحسن الأحوال) بسقف مخروطي وتمثال ضخم من البرونز .لأوغسطس. (أنسامد).



