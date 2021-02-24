حفلة لدار الأوبرافي متحف فن القرن الـ21 مهداة إلى سترافينسكي

(أنسامد) - فبراير 24 - روما - الفن المعاصر والموسيقى الكلاسيكية يمتزجا في مكان واحد، هذا هو رسالة الحفلة الموسيقية التي يستضيفها المتحف الوطني لفن القرن الـ 21، بتنظيم أوبرا روما، يوم الجمعة 19 مارس.



الحفلة التي كان مقرر إجرائها في 25 فبراير، قبل تغيير الموعد، للاحتفاء بأحد أكبر المؤلفين الموسيقيين في القرن العشرين، الراحل إيجور سترافينسكي، بعد مرور 50 عاما على وفاته.



كما ستجرى الحفلة التي سيقودها دانيلي جاتي، لأول مرة في الساحة المخصصة للإبداع المعاصر في المتحف، حيث ستكون بلا جمهور، ولكن ستذاع مجانا على قنوات الأوبرا والمتحف على يوتيوب الساعة 8 مساءا، قبل أن يعاد عرضها على إذاعة "راي راديو 3". (أنسامد).



