بعد 24 ساعة من تركيبها..اتلاف لوحة جدارية للقديس أنتوني

(أنسامد) - فبراير 22 - روما - تعرضت اللوحة الجدارية للقديس أنتوني ومحقنته، لفنان الشارع إيفرين ، للتلف، بعد يوم من تركيبها في مدينة بادوفا بإيطاليا.



واعترف الفنان بتعرض لوحته للتخريب، موضحا:" السؤال يبقى كما هو، في فن الشارع، تخريب اللوحات هو بمثابة لعبة منتشرة، ومع ذلك هناك تجارب في الخارج، مثل في ألينوي الأمريكية وشيكاغو، حيث ظهرت قاعدة بيانات ألكترونية وضع عليها كل الأعمال التي تتضمن فن الشارع فيها".



ودعا الفنان إلى تسجيل لوحات الشارع على الانترنت، وذلك لجمع وتوثيق هذه اللوحات الجدارية والجرافيتي التي يتاغتنمم رسمها على الجدران العامة والخاصة، كما في شيكاغو.



وتابع الفنان بالقول أنه بالرغم من اختلاف وجهات النظر حول عملية التسجي، إلا أن التفكير ومناقشة الأمر بشكل متحضر وتقييم الممتكلات العامة في مجتمعاتنا أمر ضروري.



وفي اللوحة الجدارية التي تعرضت للتخريب، والتي حملت عنوان "ينبغي أن يكون هناك معجزة"، حيث يظهر القديس يمسك بلقاح فايزر في يده، وعلى اليد الأخرى يحمل المسيح رضيعا، بينما كتب على صدره " الفرصة". (أنسامد).



