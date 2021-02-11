في الفلانتين..دار بولغاري تحتفي بعظماء الحب

(أنسامد) - فبراير 11 - روما - تحتفل بولغاري الإيطالية بعيد الحب على طريقتها الخاصة، من خلال تنظيم معرض يضم مجموعة من التحف الرائعة في بوتيكها الواقع في فيا دي كودوتي، في روما.



المعرض سوف يقدم الأعمال العشرة لعدد من كبار الفنانين الإيطاليين، بينهم بالا وبوشيوني ودبييرو، التي تم اختيارها بفضل تعاون مع معرض فنون فيوتشريزم كو.



المعرض الذي ينظم بين 11 و13 فبراير في مسار يمر عبر قاعات المقر التاريخي لبولغاري، هو بمثابة فرصة يسمح بإعادة تقديم نظرة عظماء الفنانين الإيطالين عن يوم الفلانتين، أو عيد الحب.



أحدى اللوحات التي رسمت بريشة جياكومو بالا، تحت عنوان "أفيتي"، وهي لوحة زيتية تم رسمها عام 1910، وتظهر زوجته مع أبنته لوتشي، يقرآن ورقة على سقيها. وتعرض اللوحة في صالون تايلور، حيث كانت تعتاد الممثلة إليزابيت تايلور تفضل قضاء وقت راحتها خلال تصوير فيلم "كليوباترا".



كما يضم المعرض لوحة "بورتريه أوجوستو بوبوف"، التي رسمها الفنان الاستشراقي، أومبرتو بوتشيوني، في عام 1906، ستعرض في "بروميناد"، وهو دهليز سينوجرافي مع قبو اسطواني الشكل في كتلة زجاجية، أنشأه فلورستانو دي فاوستو في عام 1934. ما هو مثير للاهتمام، هو لوحة النظرة الشديدة للمرأة التي يحبها الفنان الذي ولد في كالابريا.



وللفنان فورتواتو ديبرو، تعرض لوحة "رقصة كيوفسي"، المعروضة في غرفة الزفاف، والتي تعد واحدة من أقدم اللوحات في البوتيك، والتي تم رسمها مبدأيا عام 1915، قبل أن يستأنف الفنان العمل عليها في عام 1915.



وأيضا من بين الأعمال، لوحة "إكستاسي"، التي تم رسمها عام 1875، للرسام الفرنسي، شارل شابلن. (أنسامد).



