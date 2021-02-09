تصميم قوي وتكنولوجيا عالية..سيارة دي أس في الأسواق اخر العام

(أنسامد) - فبراير 9 - روما - تستعد العلامة التجارية الفاخرة في صناعة السيارات، DS، لإثبات وجودها خلال عام 2021، بإطلاق سيارة جديدة متعددة الطراز يتميز بتصميم جريء وجذاب وتكنولوجيا عالية.



السيارة الجديدة مستوحاة من تصميم السيارة Aero Sport Lounge وهي جزء من فئة السيارات الفاخرة C- Premium، وتضم ثلاثة إصدارات مختلفة، وهي DS 4، وDS 4 Cross، وDs 4 Performance..



وتحظى السيارة الجديدة بمظهر مثير للإعجاب على الطريق، إذ يبلغ عرضها 1،83 متر، وعجلات كبيرة 720 مم، وطول 4،40 متر، وارتفاع منخفض 1،47 متر.



يوضح مدير الانتاج في شركة DS للسيارات، ماريون ديفيد: " تم تصميم DS 4 لإعادة صياغة سياراة فئة C-Premium التي تستهدف العملاء الذين ينجذبون لطرازين مختلفين للسيارة، أولهما سيارة SUV، وسيارة السيدان التقليدية، لذا فقد أطلق مشروع DS 4، من أجل توحيد هذين الطرازين. (أنسامد).



