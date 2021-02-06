بدء أسبوع الموضة في ميلانو من 23 فبراير إلى 1 مارس

(أنسامد) - فبراير 6 - روما - يبدأ أسبوع الموضة في ميلانو ،
الذي يستمر من 24 فبراير إلى 1 مارس ، بتكريم بيب مودينيز ، الرئيس
الفخري الراحل لغرفة الأزياء الإيطالية ، الذي توفي عن عمر يناهز
92 عاما في 21 نوفمبر.
فيلم قصير من تصوير Beniamino Barrese ، سيتم بثه على المنصة
الرقمية Camera Nazionale della Moda Italiana في اليوم الأول من
أسبوع الموضة الساعة 10 صباحا
كان مودينيز ، الذي أطلق عليه ناشر WWD الأسطوري جون بي فيرتشايلد
في عام 1983 باسم "رئيس وزراء الموضة" ، شخصية رئيسية في صناعة
الأزياء الإيطالية لعقود من الزمن ، حيث ساهم في إنشاء غرفة
الأزياء الإيطالية نفسها.
أسبوع الموضة القادم ، الذي سيعقد بشكل رئيسي رقميا ، سيشمل 61
عرضا للمدرج و 57 عرضا تقديميا. وفقا لرئيس جمعية الأزياء كارلو
كاباسا ، "تم إصدار إرشادات واضحة للوقاية من عدوى COVID-19 وقلنا
، بالتعاون مع السلطات الصحية ، أنه يجب استضافة العروض والفعاليات
بدون جمهور ، باستثناء عدد محدود من المتخصصين ، بمن فيهم الصحفيون
والمشترين ، وفقا لحدود السعة لكل موقع ". (أنسامد).