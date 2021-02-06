بدء أسبوع الموضة في ميلانو من 23 فبراير إلى 1 مارس

(أنسامد) - فبراير 6 - روما - يبدأ أسبوع الموضة في ميلانو ، الذي يستمر من 24 فبراير إلى 1 مارس ، بتكريم بيب مودينيز ، الرئيس الفخري الراحل لغرفة الأزياء الإيطالية ، الذي توفي عن عمر يناهز 92 عاما في 21 نوفمبر.



فيلم قصير من تصوير Beniamino Barrese ، سيتم بثه على المنصة الرقمية Camera Nazionale della Moda Italiana في اليوم الأول من أسبوع الموضة الساعة 10 صباحا كان مودينيز ، الذي أطلق عليه ناشر WWD الأسطوري جون بي فيرتشايلد في عام 1983 باسم "رئيس وزراء الموضة" ، شخصية رئيسية في صناعة الأزياء الإيطالية لعقود من الزمن ، حيث ساهم في إنشاء غرفة الأزياء الإيطالية نفسها.



أسبوع الموضة القادم ، الذي سيعقد بشكل رئيسي رقميا ، سيشمل 61 عرضا للمدرج و 57 عرضا تقديميا. وفقا لرئيس جمعية الأزياء كارلو كاباسا ، "تم إصدار إرشادات واضحة للوقاية من عدوى COVID-19 وقلنا ، بالتعاون مع السلطات الصحية ، أنه يجب استضافة العروض والفعاليات بدون جمهور ، باستثناء عدد محدود من المتخصصين ، بمن فيهم الصحفيون والمشترين ، وفقا لحدود السعة لكل موقع ". (أنسامد).



