روبن برازر تستحوذ على فندق Baglioni Hotel Luna في فينسيا

(أنسامد) - فبراير 4 - روما - استحوذ المليارديران البريطانيين، ديفيد وسيمون روبن، عبر مجموعتهما "روبن برازر" على فندق باجليوني لونا Baglioni Hotel Luna، الشهير الواقع على مقربة من ساحة سان ماركو في قلب فينيسيا.



وتم البيع، مع اتفاقية إيجار، كجزء من عملية واسعة، تشهد دخول فنادق ومنتجعات باجليوني، في شراكة مع روبن برازر، بهدف مساعدة العلامة التجارية الإيطالية التي أسسها روبرتو بوليتو عام 1947، على النمو والانفتاح على الأسواق الدولية.



وتم توقيع عملية البيع بشكل كامل بواسطة مجموعة باتريومنيا ريال استيت Patrimonia Real Estate. (أنسامد).



