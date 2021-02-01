بوشرون ، عندما تصبح المجوهرات الرّاقية للجنسين

(أنسامد) - فبراير 1 - روما - يتبادل الرجال و السيدات قلادات ودبابيس وأساور على طراز ديكو الثمينة التي صممها بوشرون ، مما يدل على أنه حتى المجوهرات يمكن أن تكون بلا جنس ، مرنة ، يمكن ان يستخدمها الجنسين.



في فيديو ترويجي جديد قدمت مجموعة بوشرون للمجوهرات الراقية مجموعتها الجديدة ، والتي تم عرضها في فيديو عبر الإنترنت ، كجزء من أسبوع الأزياء الراقية الباريسي و هي تصلح لاستخدام الجنسين.



في الواقع ، في المقطع ، تضع فتاة بروش الماس على شكل قوس في شعرها. بعد ذلك مباشرة يقوم رجل بتثبيت نفس الدبوس على ياقة قميصه.



يحدث الشيء نفسه مع عقد من الألماس على شكل ربطة عنق لا يتصادم حول رقاب كلاهما.



في الوقت الذي أكدت فيه النساء الباريسيات أنوثتهن في ارتداء الملابس الرجالية ، والسراويل عالية الخصر والقلائد الطويلة والشعر القصير حيث اختارت كلير شوايزن الاحتفال بروح تصميم الأزياء الراقية والتناقضات في العشرينات من القرن الماضي ، مع التركيز على تبادل الملابس بين الجنسين ، وفخامة الخطوط المستقيمة ، والتباين بين الأبيض. والأسود .



إن خبرة بوشرون في صناعة المجوهرات ، المطبقة على العقود المزخرفة وأساور الشريط المضفرة ، تضفي الحياة على القطع ذات الذوق المعاصر.



(أنسامد).



