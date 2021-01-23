افتتاح فندق "روزوود روما" الفخم عام 2023

(أنسامد) - يناير 23 - روما - سيتم افتتاح فندق "روزوود روم" Rosewood Rome في عام 2023، باعتباره رابع عقار للعلامة التجارية في إيطاليا، في قلب المدينة. يقع الفندق الجديد في المقر السابق لشركة Banca Nazionale del Lavoro الإيطالية (BNL) المطل على شارع Via Veneto ، وسيوفر وصولا ممتازا إلى العديد من أفضل مناطق الجذب في المدينة والمتاجر ووجهات تناول الطعام.



يمتد مبنى روزوود روما بأكمله إلى ثلاثة مبانٍ تاريخية ، تم بناء كل منها في الأصل في أوائل القرن العشرين. وستكون "جوهرة التاج" في المشروع تجديد المقر الرئيسي السابق لشركة BNL ، وهي الوحدة الرئيسية للتطوير التي تم تصميمها في البداية من قبل المهندس المعماري الإيطالي والمخطط العمراني Marcello Piacentini.



سوف يكرس تحول العقار جذوره كنموذج يحتذى به في العمارة الإيطالية العصرية. ستمزج التصميمات الداخلية العناصر المعمارية التقليدية مع الديكور والتفاصيل الحديثة.



عند الانتهاء ، سيوفر Rosewood Rome 157 مكان إقامة ، بما في ذلك 44 جناحًا. سيكون الفندق أيضا موطنًا لثلاثة مطاعم ، بما في ذلك حانة صغيرة إيطالية معاصرة وبار لوبي ومقهى وبار وتراس على السطح.



تشمل المرافق الإضافية تجربة تحت الأرض داخل قبو البنك الأصلي ، والذي يضم حمامًا رومانيًا حديثًا ، و Sense ، A Rosewood Spa ، الموجود على السطح ، والذي سيحتوي على أربع غرف علاج مخصصة وشرفة عافية مع مسبح منعكس ومركز للياقة البدنية. ستتألف مساحات الفعاليات من ثلاث غرف اجتماعات وقاعة احتفالات. (أنسامد).



