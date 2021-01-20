إعادة إفتتاح جاليري أوفيتسي الشهير في فلورنسا 21 يناير

(أنسامد) - يناير 20 - روما - كشف مدير جاليري Uffizi أوفيتسي الشهير في فلورنسا ،إيكي شميدت ، إنه سيعاد افتتاح المعرض يوم الخميس 21 يناير.



وقال شميت أثناء إعادة فتح حدائق بوبولي الشهيرة اليوم الأربعاء، سيتم إعادة فتح موقع تاريخي آخر في فلورنسا ، وهو بلاتسو بيتي Palazzo Pitti ، للزوار.



وأضاف "أدعو جميع فلورنسا وتوسكانا للحضور وزيارة متاحفنا المغلقة منذ 77 يوما.



سيتمكن زوار أوفيزي ، بالإضافة إلى الاستمتاع بمجموعته التي لا مثيل لها من عصر النهضة الفلورنسية ، من رؤية تحفة فنية لجوسبي رايت من ديربي ، معارة من المعرض الوطني في لندن ، كما يمكنهم أيضا المشاركة في العرض الأثري "الإمبراطورات ، الأمهات ، العبيد المحررين ، وجوه وأسرار النساء الرومانيات".



ستتوفر تذكرة Passepartout للزوار الذين يرغبون في الوصول إلى Uffizi و Pitti بسعر مشترك مخفض. (أنسامد).



