إفتتاح "كاسا دي لانجا"، أحدث فندق فاخر مستدام في 2021

(أنسامد) - يناير 18 - روما - يفتتح فندق ""كازا دي لانجا " Casa di Langa ، وهو فندق فاخر ومستدام جديد ، في ربيع 2021 في قلب منطقة بيدمونت بشمال إيطاليا. تعتبر شركتا التصميم GaS Studio و Parisotto + Formenton Architetti (P ;;+ F) التي تتخذ من ميلانو مقرا لها ، الهندسة المعمارية والتصميم الداخلي للممتلكات المعاصرة وقد عملتا معا بشكل متآزر طوال العملية برمتها. يطل مكان الإقامة البوتيكي المكون من 39 غرفة على أكثر من 40 هكتارا من مزارع الكروم والتلال المتدحرجة ، ويجمع بين التصميم التقليدي لبيدمونت والممارسات المستدامة المترابطة بعناية في جميع أنحاء تجربة الضيف.



يكرس Casa di Langa جهوده لتوفير الرفاهية من خلال الاستدامة ، ورعاية ضيوفهم والبيئة. يمكن رؤية هذا الالتزام في كل جانب من جوانب تصميم وبناء وتشغيل المنتجع. العمارة الإقليمية التقليدية والمناظر الخلابة لبيدمونت التي تحيط بالممتلكات مستوحاة من موجز تصميم Casa di Langa. من خلال GaS Studio و P + F الذين ينفذون التصميم المعماري والداخلي في جهد تعاوني ، قاموا بإنشاء خاصية ذات بساطة إيطالية راقية حيث تنعكس الألوان الناعمة والهادئة لبيئة Casa di Langa الطبيعية في المنسوجات الغنية بالممتلكات والمواد ذات المصادر المحلية .



تشمل خبرة ثنائيات التصميم الواسعة في المشاريع السكنية الفاخرة وتجارة التجزئة الفاخرة ومشاريع الضيافة عالية المستوى ، مساكن فاخرة في بيازا ديل كارمين في ميلانو ، وسبا شامل من فئة الخمس نجوم في توسكانا ، ومصنع لا فيارتي للنبيذ ، أعمال التصميم الداخلي من P + F مع يخوت Sanlorenzo والعديد من Nespresso الرائدة في جميع أنحاء العالم على سبيل المثال لا الحصر.



باستخدام نهج مستدام للهندسة المعمارية والتصميم ، قام الفريق بدمج العديد من العناصر المهمة بيئيًا في المشروع بعناية. متأصل في كل جانب من جوانب Casa di Langa هو احترام عميق للعالم الطبيعي ومستقبله المستدام من الالتزام بحياد الكربون إلى استخدام 100 ٪ من المياه المعاد تدويرها للري ، والتدفئة الحرارية الأرضية في جميع أنحاء ، والبلاستيك الذي لا يستخدم مرة واحدة ، والخلايا الكهروضوئية و ألواح شمسية وخشب حاصل على شهادة FSC ونوافذ عالية الأداء. (أنسامد).



