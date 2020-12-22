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رفاهيّة - هندسة و تصميم
العلامة الإيطالية الفاخرة "ريتشي" تكشف مجموعة ساعات ثمينة
    أنسامد - 22 ديسمبر / كانون الأول - نمت علامة فلورنسا الإيطالية المميزة للملابس الرجالية الفاخرة ، التي أسسها ستيفانو ريتشي وزوجته عام 1972 ، باستمرار لتشمل أنواعا جديدة ومختلفة من المنتجات الفاخرة الإيطالية الصنع التي تتراوح من العطور إلى السلع المنزلية وحتى العلامة التجارية الخاصة OpusX-Stefano Ricci صنع السيجار بالتعاون مع Arturo Fuente. الآن ، تدخل العلامة التجارية إلى عالم فاخر آخر: الساعات مع انضمام ابني ريتشي إلى فريق الزوج والزوجة ، نيكولو كرئيس تنفيذي وفيليبو كمدير إبداعي ، تواصل العلامة التجارية تكريم أسلوب فلورنسا بخط مثمن للساعات ، مستوحى من المدرجات الإيطالية من عصر النهضة ومن مدينة فلورنسا التي ولد فيها ستيفانو ريتشي .

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