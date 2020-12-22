العلامة الإيطالية الفاخرة "ريتشي" تكشف مجموعة ساعات ثمينة

أنسامد - 22 ديسمبر / كانون الأول - نمت علامة فلورنسا الإيطالية
المميزة للملابس الرجالية الفاخرة ، التي أسسها ستيفانو ريتشي
وزوجته عام 1972 ، باستمرار لتشمل أنواعا جديدة ومختلفة من
المنتجات الفاخرة الإيطالية الصنع التي تتراوح من العطور إلى السلع
المنزلية وحتى العلامة التجارية الخاصة OpusX-Stefano Ricci صنع
السيجار بالتعاون مع Arturo Fuente. الآن ، تدخل العلامة التجارية
إلى عالم فاخر آخر: الساعات
مع انضمام ابني ريتشي إلى فريق الزوج والزوجة ، نيكولو كرئيس
تنفيذي وفيليبو كمدير إبداعي ، تواصل العلامة التجارية تكريم أسلوب
فلورنسا بخط مثمن للساعات ، مستوحى من المدرجات الإيطالية من عصر
النهضة ومن مدينة فلورنسا التي ولد فيها ستيفانو ريتشي .