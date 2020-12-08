سيارة المستقبل من فيراري.. "فيراري روما" قيد الاختبار

أنسامد - 8 ديسمبر/ كانون الأول - حينما تطرح فيراري سيارة جديدة في الأسواق، يتوقف العالم للمشاهدة والتطلع إلى الأيقونة الجديدة التي تجمع بين القوة والجمال، لهذه الشركة الإيطالية.



وحاليا، تقرر الشركة أتخاذ خطوة كبيرة نحو المستقبل، بتجريب سيارة جديدة تحمل اسم "فيراري روما" التي تعد بمثابة "سيارة المستقبل".



أنها سيارة ستغير طريقة نظرتك للسيارات، فـ "فيراري روما" تتميز بتصميم رائع وغير مسبوق، تجعل تجربة القيادة بمثابة رحلة او بالاحري مغامرة ممتعة.



السيارة الجديدة عبارة عن مزيج من التميز الذي وصلت له فيراري، إذ تسمح هذه السيارة بإزالة الرعب الذي سطرته من خلال سياراتها "فورميلا 1" السريعة، لتطرح هذه السيارة للاستخدام العادي في شوارع المدن والتكيف مع جميع المنحدرات.



سيارة "فيراري روما" تتميز بلونها الرمادي التيتانيوم، وهو لون لم يتم اختياره عفويا، ولكن جاء بعد دراسة طويلة للوصول إلى أعلى درجات الأناقة.



إلى جانب ذلك، فمقصورة القيادة في السيارة، تشبه تلك الموجودة في السيارة الرياضية، مع سهولة للوصول إلى المقعد.



السيارة أيضا تتميز بلوحة قيادة رقمية بالكامل، وقابلة للتخصيص حسب وجهة السائق، لخلق مزيج بين الرؤية البشرية وإمكانيات تكنولوجية قوية لهذه السيارة التي تحمل اسم العاصمة الإيطالية، روما لتشبهها في القوة والأناقة.



تضم السيارة علبة تروس من ثماني سرعات، سهلة الاستخدام تجعل التبديل بين السرعات غير محسوس به تقريبا.



