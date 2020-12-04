ايطاليا علي راس اوروبا للمساكن صديقة البيئة

انسامد - 4 ديسمبر - كانون الاول - تحتل ايطاليا المركز الاول في تصميم و انشاء المساكن صديقة البيئة خاصة مع وجود 34000 شركة تقدم خدماتها لما يقرب من 65000 موظف والقدرة على توليد قيمة مضافة تتجاوز 3 مليارات يورو .



تحتفظ إيطاليا بمكانة رفيعة في التصميم ، أولاً في أوروبا لعدد الشركات والثالث من حيث حجم الأعمال بعد المملكة المتحدة وألمانيا.



و تأتي ميلانو علي رأس المدن الايطالية في هذا المجال حيث تدافع جيدًا عن دورها كعاصمة بنسبة 14٪ من إجمالي عدد الموظفين.



يقول رئيس شركة سيمبولا إلى أهمية أوروبا التي تتطلع إلى الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة...ويقول إن إيطاليا "يمكن أن تكون مرشحة لتكون نقطة مرجعية لمنظومة الباوهاوس الجديد ، للصفقة الخضراء الجديدة التي اقترحها رئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لين ..للمساعدة في الانتقال إلى عالم أكثر اخضرارًا واستدامة صديق للبيئة.



الشكل الجديد للبنايات يضع حاجزا حاسما أمام النماذج الاستهلاكية للاقتصاد الخطي ، والعودة إلى تصميم منتجات قوية وقابلة للإصلاح والتجديد وإعادة الاستخدام".



الشركات التي استثمرت في التصميم والاقتصاد الأخضر صديق البيئة في عام 2019 أصبحت أكثر قدرة على المنافسة من حيث حجم الأعمال والموظفين والصادرات.



يشار إلى أن هذا القطاع في أوروبا يضم 217 ألف شركة وهو نظام مجتمعي تمثل فيه إيطاليا التي تضم 34 ألف شركة اي 15.5٪ من حجم التعاملات في اوروبا.



