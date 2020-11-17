إيطاليا:لامبورجيني تطلق سيارتها الجديدة غدا

أنسامد - 17 نوفمبر/ تشرين الثاني - تكشف شركة لامبورجيني النقاب عن سيارتها الجديدة هوراكان اس تي او لتفتح بها فصلا جديدا في تاريخها.



وبصورة لسيارة مغطاة بغطاء شفاف على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان "من مضمار السباق إلى الطريق"، أعلنت الشركة أنها ستكشف النقاب عن سيارتها التي تستحق أن تشارك في حلبات السباق، لكن يتم تخصيصها للاستخدام اليومي.



ويختبئ أسفل الصورة الجناحين الطائرين الخلفيين للسيارة، أنها سيارةهوراكان اس تي او التي تنتمي لفئة سيارات لامبورجيني في 10 الجديدة.



كما يمكن التخمين خلف الصورة ديناميكياتها الهوائية المتقنة للغاية، مع التزود بفتحة هواء على السطح، واعتمادها على الألياف الكربونية، وكذلك قوة محركها الفريد.



وعلى الرغم من أنه لا توجد الكثير من المعلومات المتداولة بشأن الخصائص التقنية لهذه السيارة، إلا أنه المؤكد أنها سيارة رياضية فائقة النقاء، مع محرك من طراز "في10" قادر على السير بصرعة 620 حصان و570 نيوتن متر.



الكشف عن هذه السيارة الجديدة، سيكون كما هو معتاد، عبر الانترنت وموقع الشركة، بالإضافة إلى بعض وسائل الإعلام التي ستشارك في فاعلية الإعلان عن هذه السيارة الجديدة.



