بوجاتي تفوز بمسابقة الأناقة دولتشي فيتا للسيارات التاريخية

أنسامد - 20 أكتوبر/ تشرين الأول - حصدت سيارة تشنتناريا على جائزة مسابقة الأناقة "لا دولتشي فيتا"، للسيارات التاريخية، التي تم تنظيمها تكريها لمرور مائة عام على ميلاد فيدريكو فليني، على حلبة سانتا مارينيلا التاريخية.



وحصلت سيارة T13 النادرة التي ظهرت عام 1920 وانطلقت في عالم رياضة السيارات منذ قرن من الزمن، على جائزة افضل سيارة في العرض، حيث كان يقودها خلال المسابقة فرانكو ماجنو.



المسابقة لم تهدف فقط للاحتفاء بذكرى ميلاد فيدريكو فليني، وكلن أيضا للترويج للتراث الثقافي للمنطقة التي تمتد من قلعة سانتا سفيرا، المجاورة لسانتا مارينيلا، وحتى قلعة أورسيني أوديسكالتشي في براتشيانو، تلك المدينة التي تم تصوير في شوارعها المشاهد الشهيرة من فيلم ظهر فيه البطل فيتوريو جاسمان يقود سيارة مشابهة.



وأمام أعين الجمهور المحلي، انطلقت 40 سيارة ضمن هذه المسابقة، كان من بينها سيارات نادرة مثل أرميني وستانجوليني، وبرانديني وتاراسكي وأوسكا.



ومن بين السيارات التي حازت على جوائز ضمن المسابقة يبرز جاكور س س 100، وباليلا كوبا داورو التي تم انتاجها عام 1936، وكذلك سيارة من طراز تشيسيتاليا 2020.



وتحولت مسابقة الأناقة هذا العام إلى ما يشبه معرضا للسيارات التاريخية، لاسيما السيارات المفتوحة من الأعلى التي كانت رائجة في الفترة بين 1927 و1957، والتي كانت عمود أساسي في سباقات الطرق، لاسيما سباق 1000 ميليا.



