لامبورجيني:4ألوان جديدةوتصميمات أنيقة من أوروس جرافيت كابسول

أنسامد- 29 سبتمبر/أيلول - أعادت شركة السيارات الفخمة الإيطالية، لامبورجيني، تقديم سيارتها أوروس جرافيت كابسول، بأربعة ألوان جديدة وبتدقيقات فائقة في الداخل، لتصبح السيارة حصرية أمام المشترين.



وتتميز النسخ الجديدة التي أطلقتها الشركة الإيطالية تحت اسم أوروس 2021 بألوانها غير الشفافة، تتراوح بين الأبيض الفاتح، والأسود والرمادي اللامع قليلا والرمادي.



وتتطابق الألوان مع الاجزاء السفلية الأمامية والخلفية للسيارة، وكذلك العتبات الجانبية، أما الألوان المخضبة، مثل البرتقالي والأصفر والأخضر، فيعطيان للخطوط المميزة للقسم الأمامي للسيارات، وجنبات الأبواب والجناح الخلفي للسيارة، مزيدا من الإشراق والحيوية.



وأدخلت الشركة لمسة أخرى تزيد من أناقة إطارات العجلات، إضافة إلى أنبوب العادم الخلفي المصنع من الكروم الأسود.



ولا تريد الشركة التوقف عند هذه المرحلة، بل توفير المزيد من الخصخصة للسيارة، بطرح 16 مجموعة من الألوان المختلفة منها، لتلبية طلبات زبائنها.



أما المقصورة الداخلية السيارة، فقد أدخلت الشركة تعديلات باستخدام الألومنيوم المؤكسد الداكن لمنطقة العدادات وألواح الأبواب، مع تزويدها بألياف الكربون غير اللامعة الجديدة.



وزودت السيارة بمقاعد ألكانتارا التي تحظى بنظام تهوية، التي تم طرحها مؤخرا في سيارة بيرل كابسول، مما يمنح سيارة أوروس جرافيت كابسول مزيد من التقدم والعصرية.



يوضح مدير القسم التجاري بالشركة، جيوفاني بيروزينو، أن السيارات الجديدة المطروحة هي تأكيد على التنوع الفريد ل "أوروس لامبورجيني"، باعتبارها سيارة Suv فائقة تحظى بألوان وأنظمة يتكيفان مع أي سياق أو بيئة، وتتمتع بأداء عالي يتوافق مع أسلوب الحياة.



