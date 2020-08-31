دورة لامبورجيني لدعم الشباب الشغوفين بقيادة السيارات

انسامد - 31 اغسطس - اب - أطلقت شركة لامبورجيني الإيطالية للسيارات برنامجي "السائق الشاب ، وبرنامج GT3 Junior 2020"، يسمح للشباب ببناء مستقبل مهني مع لامبورجيني في عالم سباقات جران توريزمو .



هذه البرامج مقدمة لـ 34 شاب من المواهب الذين تم اختيارهم من قبل لامبورجيني سكوادرا كورس، بهدف إظهار التزام ملموس من الشركة تجاه الشباب الواعد.



ويخصص برنامج السائق الشاب لكل من لم يتعدى أعمارهم 26، للمشاركة في بطولة لامبورجيني سوبر تروفيو القارية، بينما يختص برنامج GT3 Juinior، للسائقين المشاركين في بطولات GT حول العالم، على سيارة Huracán GT3 Evo.



ومن المقرر أن يمر الشباب المختارين من خلال تقييم خلال الموسم الجاري بواسطة مدير البرنامج رافايل جيامريا، إذ سيتمكن الذين يمرون بنجاح من هذا التقييم من المشاركة في جلسة اختبار تعقد في نهاية الموسم على مضمار سباق، والتي سوف يسبقها دورة للتدريب البدني.



ووفقا للشركة، سيحصل أفضل متسابق في كل برنامج على دعم من لامبورجيني سكوادرا كورس، من أجل موسم 2021، في حين سيتم اختيار 13 من ضمن 16 مشارك في برنامج السائق اللشاب لخوض سباق لامبورجيني سوبر تروفيو أوروبا، بينما الثلاثة الأخرين سيشاركون في سوبر تروفيو أمريكا الشمالية. وتضم هذه القائمة متسابقين من جنسيات متنوعة.



ومن بين المشاركين، يبرز ثلاثة من إيطاليا، حيث سيتم اختيار واحد منهم للمشاركة في موسم 2021 على متن سيارة Huracán GT3، ضمن فريق مدعوم من لابمورجيني سكوادرا كورس، ولديه وصول مباشر لبرنامج GT3 Junior.



