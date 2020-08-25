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رولز رويس تعرض تحفتها الجديدة علي الطرق الايطالية
    انسامد - 25 اغسطس - اب - كشفت شركة رولز رويس البريطانية الرائدة فى صناعة السيارات النقاب عن موديل رودستر من أيقونتها الفاخرة داون سيلفر بوليت او الطلقة الفضية .

    وقامت الشركة بتصوير سيارتها الجديدة تحت اشعة الشمس الايطالية و باستخدام طائرات بدون طيار علي منحنيات الجبال و الطريق الساحلي و علي بحيرة غاردا .

    وأوضحت الشركة البريطانية، العريقة أن أكثر ما يميز الرودستر ثنائية المقاعد الجديدة هو الغطاء على حيز المقاعد الخلفية .

    وتتميز الرودستر الجديدة من خلال لون الطلاء الخاص الفضي المعدني، مع كشافات ذات خلفية معتمة، وكذلك الأسطح الداكنة على المصادم، والعجلات المصقولة بشكل جزئي والمصنوعة من معدن خفيف...وتزدان المقصورة الداخلية بأسطح الكربون والتجهيزات الجلدية الفاخرة.

    وأعلنت رولز رويس أن إنتاج السيارة الرودستر الجديدة يقتصر على 50 نسخة فقط.

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