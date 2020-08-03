بيجو تطرح موديل 2008 في ايطاليا

انسامد - 3 اغسطس - اب - طرحت شركة بيجو الفرنسية لصناعة السيارات في الاسواق الايطالية الجيل الثاني من سيارتها اس يو في 2008..كانت الشركة قد بدات من العام الماضي اتباع تقليد جديد في ايطاليابطرح سياراتها الجديدة في الاسواقهناك .



و السيارة مصممة لتعمل بالبنزين و الديزل اضافة الي السيارة الكهربائية لتتيح الفرصة لجمهورها لاختيار ما يناسبه..ويبلغ طول السيارة 4.30 متر..الا انهااكثر انخفاضا من سابقتها.



استكشف قوة الجاذبية لسيارة بيجو اس يو في 2008، وهى سيارة جريئة، أنيقة، وحديثة تقدم تجربة فريدةبجميع المقاييس. عند جلوسك خلف عجلة القيادة يمكنك أن تتمتع بتكنولوجيا اي كوكبيت التى تقدم لك تجربة قيادة ممتعة.



تعتبر السيارة هي الأولى في فئة السيارات المتعددة الإستخدام وهي تتسم بلمسات عالية الجودة إضافة إلى الإهتمام بأدق التفاصيل مثل استخدام مواد ذات ملمس غني يتسم بالرفاهية.



اهتم مصممو المركبة بدقة تصميم الإضاءة فبفضل الأسطح الزجاجية يدخل الكثير من الإضاءة الخارجية داخل المركبة كما أن الأزرار على عجلة قيادة مضاءة بلون أزرق بمصابيح ليد. وهناك خيارين للسقف: سقف زجاجي بانوراما مع إضاءة أو سقف محفور بالليزر مع إضاءة خلفية.سيارة بيجو اس يو في 2008 متوفرة حاليا بمحرك سعة ١.٦ لتر يعمل بالوقود، ليقدم أداءً قوياً باستهلاك اقتصادى. هذا المحرك يوفر أيضاً فاعلية أكبر. ولقيادة أكثر سلاسة، يأتى المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي ذو ٦ سرعات لنقل حركة سريع ومرن.



يتوفر اختيارين هما الإضاءة الخافتة أو الرئيسية فى المصابيح الأمامية، وحين يتم تشغيل مؤشر الإشارة أو عند تغيير دفة عجلة قيادة بعد زاوية معينة، تتيح هذه الخاصية للمصابيح الأمامية لأن تضئ تجويف المصابيح فى سرعات أقل من ٤٠ كم/الساعة.



