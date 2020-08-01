"روكو فورتيه" تعيد فتح فنادقها ومنتجعاتها في إيطاليا

أنسامد - الأول من أغسطس / آب - أعلنت مجموعة فنادق «روكو فورتيه» عن إعادة فتح عدد من فنادقها ومنتجعاتها في إيطاليا وألمانيا، في خطوة تعكس مؤشرات إيجابية لبداية انتعاش قطاع السياحة، وتشجع استئناف السفر من جديد خلال فصل الصيف.



وذكرت المجموعة أنه في ظل استمرار تفشي جائحة «كوفيد-19»، وفي مسعى منها إلى تعزيز التدابير الاحترازية الجديدة التي اتخذتها بهذا الخصوص، أبرمت اتفاقية شراكة حصرية مع «فيستا جيت» شركة الطيران الخاصة العالمية.



وأوضحت أن «فيستا جيت» ستقدم بموجب الشراكة الجديدة أسعاراً تفضيلية لضيوف فنادق «روكو فورتيه»، لنقلهم على متن أسطولها المكون من أكثر من 70 طائرة تحمل علامتها التجارية، إلى منتجعات وفنادق المجموعة المنتشرة في مختلف أنحاء العالم.



اتخذت «فيستا جيت» خطوات إضافية لدعم إجراءات السلامة والأمان المتبعة لديها يومياً، لضمان سفر ضيوف الفنادق والمنتجعات بطمأنينة تامة.



وتشمل هذه الخطوات تحديث بروتوكولات طاقم الطائرة ومعايير الخدمة على متنها وتنظيف وتعقيم مقصورات الركاب، بعد كل رحلة طيران، وإجراء الفحص الطبي لركاب الطائرة، ووضع فرق مخصصة لتأمين الموافقة على رحلات الطيران وتنسيقها عند كل عملية حجز.



