إيطاليا:لمحبي الرفاهية.. فيلات وشاليهات صيفية حصرية

أنسامد- 28 يوليو/ تموز – أمام محبي الرفاهية، فرصة لا تعوض لفيلات وشاليهات وخيم مطلة على الشواطئ معروضة بشكل حصري خلال الموسم السياحي الحالي.



وجاءت فينيسيا في المرتبة الأولى للشواطئ الأغلى في إيطااليا المعروضة للإقامة فيها بشكل حصري خلال الموسم السياحي الحالي، بسعر يبلغ 453 يورو يوميا.



ورغم تصنيف فينسيا في المرتبة الإولى إلا إن أماكن الإقامة المعروضة على شاطئ كوستا سميرالاد في سردينيا، حققت الأعلى سعرا، حيث يبلغ سعر فيلا على هذا الشاطئ بداية من أغسطس المقبل، 4325 يورو لليوم الواحد، وفق تحقيق أجرته مؤسسة Codacons، حللت فيه أسعار أماكن الإقامة، بداية من الخيم والشاليهات وكراسي البحر وحتى المظلات، في المؤسسات الحصرية في البلاد خلال موسم الإجازات الصيفية.



وشمل التحقيق قائمة أسعار أغلى عشر أماكن مرفهة في إيطاليا معروضة بشكل حصري للسياح.



وجاء شاطئ فندق أكسلسيور الموجود على جزيرة ليدو في فينيسيا على رأس تصنيف 2020، إذ يبلغ سعر كوخ يضم سرير مع فراش ووسادة وكرسيين للشاطئ على الصف الأمامي، 453 يورو لليوم الواحد، بحسب المؤسسة، بينما يبلغ السعر الموسمي على الشاطئ 9050 يورو، أكبر بقليل من السعر المعروض على شاطئ الحمامات المجاور (8160).



وجاءت في المرتبة الثانية ساحة فورتي دي مارمي، حيث يصل تكلفة الخيمة المجهزة بسرير كبير وسريرين صغيرين وكراسي طولية في شاطئ فندق أوجوستوس، المطل على الساحة، إلى 450 يورو يوميا.



وضم إقليم توسكانا أيضا ثالث أغلى شاطئ، وهو تويجا في مارينا دي بيتراسانتا، إذ يبلغ سعر خيمة ذات تصميم عربي، مجهزة بثلاث أسرًة وكرسين طويلين وسريرين معدنيين، ومدير للخيمة، وأريكة لثلاثة أشخاص وطاولة، 400 يورو لليوم.



وفي مدينة لريتشي في لينجوريا، يعرض منتجع إيكو دلا مار، كوخ خاص وفخم لأربعة أشخاص يضم مظلة شاطئ وكرسي البحر ومنشفة بسعر 389 يورو لليوم، في حين يمكن الزائر دفع 300 يورو لليوم الواحد مقابل استئجار منزل يضم شرفة ويكفي حتى لأربعة أشخاص، يقع وجها لوجه مع شاطئ بتولكيا إيل ليدو في مدينة برينديزي بإقليم بوليا.



وفي سردينيا، يوفر فندق روماتزينو في بورتو تشيرفو، خدمة أساسية تضم شمسية وكرسي البحر مقابل 200 يورو لليوم ولشخص واحد.



الوضع يبدو مختلفا إذا ما قرر الزائر استئجا فيلا للإقامة، ففي بورتو روتوندو، يمكن استئجار فيلا بمساحة 300 متر مربع وعلى اتصال مباشر مع البحر، كما تضم 5 غرف و6 صالات حمام وحمام سباحة وجاكوزي، بمبلغ 4325 يورو لليوم، في منتصف أغسطس المقبل.



أما في كابري، فإن استئجار فيلا تاريخية بمساحة 200 متر مربع، وتضم ثلاث غرف، يُكلف 4025 يورو ليوم واحد، بينما تبلغ سعر فيلا مماثلة في كوبرتينو بإقليم بوليا، 3392 يورو لليوم.



