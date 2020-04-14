العمل من البيت: 6 نصائح لتسهيل المهمة

انسامد - 14 ابريل - نيسان - اصبح ممارسة مهام عملنا من البيت من
اهم المتطلبات حاليا لتجنب العدوي بفيروس كورونا و لحماية انفسنا و
المحيطين بنا لتحجيم الفيروس و منع انتشاره خاصة بعد الخسائر
البشرية الهائلة التي تسبب بها .
و لتلبية الاحتياجات ظهرت العديد من الشركات التي تساعد و تقدم
النصائح لجعل البيوت مكانا مناسبا للعمل المريح و من بينها شركة
ويستوينج التي تعمل علي تكييف مساحة الشقة و خلق مكانا منفصلا
للعمل بعيدا عن باقي افراد الاسرة و دون تقييد حرية حركتهم.
و تعمل الشركة علي خلق بيئة ذكية للعمل وبداية تعمل علي توفر جهاز
كمبيوتروتليفون محمول و شبكة انترنت لتقدم بعدها ست نصائح و هي..
اولا:التنظيم: و تحث علي الاستفادة من المساحة المخصصة وسهولة
تنظيم المستندات و عدم تكديسها لتيسير عملية التعقيم .
ثانيا : توفير مصدر للاضاءة الصحيحة و التي تساعد علي تيسير العمل
و خلق جو مريح .
ثالثا: توفير مكان للراحة و الاسترخاء بين الحين و الاخر باضافة
كرسي بذراعين او وسادة بسيطة .
رابعا: استخدام مكملات ذات الوان مبهجة مثل فنجان القهوة او كوب
العصير .
خامسا: استخدام العطور خاصة تلك المضادة للبكتيريا .
سادسا: الالتزام بروتين يوم العمل العادي في البيت بداية من
الاستحمام الصباحي و تصفيف الشعر ثم ارتداء ملابس تشعرك بالراحة .