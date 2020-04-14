العمل من البيت: 6 نصائح لتسهيل المهمة

انسامد - 14 ابريل - نيسان - اصبح ممارسة مهام عملنا من البيت من اهم المتطلبات حاليا لتجنب العدوي بفيروس كورونا و لحماية انفسنا و المحيطين بنا لتحجيم الفيروس و منع انتشاره خاصة بعد الخسائر البشرية الهائلة التي تسبب بها .



و لتلبية الاحتياجات ظهرت العديد من الشركات التي تساعد و تقدم النصائح لجعل البيوت مكانا مناسبا للعمل المريح و من بينها شركة ويستوينج التي تعمل علي تكييف مساحة الشقة و خلق مكانا منفصلا للعمل بعيدا عن باقي افراد الاسرة و دون تقييد حرية حركتهم.



و تعمل الشركة علي خلق بيئة ذكية للعمل وبداية تعمل علي توفر جهاز كمبيوتروتليفون محمول و شبكة انترنت لتقدم بعدها ست نصائح و هي..



اولا:التنظيم: و تحث علي الاستفادة من المساحة المخصصة وسهولة تنظيم المستندات و عدم تكديسها لتيسير عملية التعقيم .



ثانيا : توفير مصدر للاضاءة الصحيحة و التي تساعد علي تيسير العمل و خلق جو مريح .



ثالثا: توفير مكان للراحة و الاسترخاء بين الحين و الاخر باضافة كرسي بذراعين او وسادة بسيطة .



رابعا: استخدام مكملات ذات الوان مبهجة مثل فنجان القهوة او كوب العصير .



خامسا: استخدام العطور خاصة تلك المضادة للبكتيريا .



سادسا: الالتزام بروتين يوم العمل العادي في البيت بداية من الاستحمام الصباحي و تصفيف الشعر ثم ارتداء ملابس تشعرك بالراحة .



