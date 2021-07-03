أورام القناة الصفراوية تصيب أكثر من 5 آلاف إيطالي كل عام

(أنسامد) - يوليو 3 - روما - 5000 إيطالي يتأثرون كل عام بأورام القناة الصفراوية ، نصف الحالات تتطور بدون سبب واضح مع عدم وجود أعراض أو ظهور أعراض متأخرة.



ويتوطن المرض في أماكن صعبة أو خطيرة ، مثل داخل أو بالقرب من الكبد والمرارة ، مع إمكانية مضاعفة الحجم في 28 يومًا فقط مقارنة بـ 190 يومًا لسرطان الثدي.



هذه بعض الجوانب المزعجة التي ذكرتها Ropi (شبكة مرضى الأورام في إيطاليا) بتعمق في دفتر الملاحظات الجديد الذي سيتم تقديمه في ندوة عبر الإنترنت يوم الاثنين 5 يوليو.



التشخيص المبكر لهذه الأنواع من الأورام يكون "مصادفة" (20-25٪ من الحالات) وغالبًا ما يعتمد على الموجات فوق الصوتية للكبد أو البطن لأسباب أخرى. في حوالي 50٪ من الحالات ، يتطور المرض بدون سبب واضح.



يقدم البحث اليوم فرصًا علاجية جديدة وهامة: على الأقل أربعة جيل من الأدوية الحديثة التي تستهدف جينين مسئولين عن المرض ، IDH1 و FGFR2 ، وقادران على زيادة البقاء على قيد الحياة وتحسين نوعية الحياة وتقليل الوفيات بنحو 30٪. (أنسامد).



