ترميم لوحة الفسيفساء الشهيرة للإسكندر الأكبر في بومبي

أنسامد - 9 يناير / كانون الثاني- قال مسؤولون أنه سيتم ترميم لوحة الفسيفساء الشهيرة في بومبي والتي تصور انتصار الإسكندر الأكبر على الملك الفارسي داريوس في معركة إيسوس في إطار مشروع يبدأ في نهاية الشهر ويستمر حتى يوليو.



يعد العمل الذي يصور انتصار 333 قبل الميلاد ، والمخزن في متحف نابولي الأثري ، أحد أكثر الأعمال شهرة التي جاءت من المدينة الرومانية القديمة التي دفنها ثوران بركاني من جبل فيزوف عام 49 بعد الميلاد.



يدير المشروع معهد الترميم المركزي الإيطالي وجامعة موليز يونيمول ومركز أبحاث علم الآثار وعلوم الحفظ .



قال مدير متحف نابولي الأثري ، باولو جوليريني ، "مع بدء ترميم فسيفساء الإسكندر الأكبر ، سنكتب معا صفحة مهمة في تاريخ تاريخ مان ، وتاريخ الحفاظ على الثقافة الإيطالية بأكملها. التراث.



ستكون استعادة عظيمة ، ستحدث بأعين العالم علينا. نحن في طريقنا إلى رحلة مثيرة خلال الأشهر السبعة المقبلة".



