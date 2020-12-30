مهرجان سانريمو للأغنية يومي 2 و 6 مارس

أنسامد - 30 ديسمبر / كانون الأول - قال المضيف ومنظم مهرجان
سانريمو للأغنية أماديوس إن مغني الراب أشيل لاورو والمغني إيلودي
ولاعب كرة القدم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش سيكونون ضيوف الشرف
في مهرجان سانريمو للأغنية لهذا العام يومي 2 و 6 مارس.
".
وأكد أماديوس أن أشيل لاورو وإبرا سيكونان في سان ريمو طوال
الخمس ليال، مضيفا "سيعطينا أشيل لاورو خمس صور ، وهو يعدها
بالفعل.
"ولقد وعدت (ميلان) بأن إبرا لن يغيب عن مباراة واحد.
من بين الأعمال التي تتنافس هذا العام على الجائزة الأولى
الأيقونية أريسا ، بييرو بيلو ، أومبرتو توزي ، راف ، جي-آكس ،
روكو هانت ، بومدباش ، شيد ، ريتا بافوني ، جيجي دي أليسيو ".
واشار أماديوس الذي سيصاحبه المغني المخضرم جياني موراندي:
"لقد كانت سنة صعبة على الجميع لكن الجميع يريدون الاستمتاع قليلا
الآن وأفضل أمنية يمكنني تقديمها للعام الجديد هي العودة إلى
الحياة الطبيعية."