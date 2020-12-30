مهرجان سانريمو للأغنية يومي 2 و 6 مارس

أنسامد - 30 ديسمبر / كانون الأول - قال المضيف ومنظم مهرجان سانريمو للأغنية أماديوس إن مغني الراب أشيل لاورو والمغني إيلودي ولاعب كرة القدم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش سيكونون ضيوف الشرف في مهرجان سانريمو للأغنية لهذا العام يومي 2 و 6 مارس.



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وأكد أماديوس أن أشيل لاورو وإبرا سيكونان في سان ريمو طوال الخمس ليال، مضيفا "سيعطينا أشيل لاورو خمس صور ، وهو يعدها بالفعل.



"ولقد وعدت (ميلان) بأن إبرا لن يغيب عن مباراة واحد.



من بين الأعمال التي تتنافس هذا العام على الجائزة الأولى الأيقونية أريسا ، بييرو بيلو ، أومبرتو توزي ، راف ، جي-آكس ، روكو هانت ، بومدباش ، شيد ، ريتا بافوني ، جيجي دي أليسيو ".



واشار أماديوس الذي سيصاحبه المغني المخضرم جياني موراندي: "لقد كانت سنة صعبة على الجميع لكن الجميع يريدون الاستمتاع قليلا الآن وأفضل أمنية يمكنني تقديمها للعام الجديد هي العودة إلى الحياة الطبيعية."