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رفاهيّة - فنون
مهرجان سانريمو للأغنية يومي 2 و 6 مارس
مطربون ورياضييون من بين ضيوف الشرف
    أنسامد - 30 ديسمبر / كانون الأول - قال المضيف ومنظم مهرجان سانريمو للأغنية أماديوس إن مغني الراب أشيل لاورو والمغني إيلودي ولاعب كرة القدم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش سيكونون ضيوف الشرف في مهرجان سانريمو للأغنية لهذا العام يومي 2 و 6 مارس.

    ".

    وأكد أماديوس أن أشيل لاورو وإبرا سيكونان في سان ريمو طوال الخمس ليال، مضيفا "سيعطينا أشيل لاورو خمس صور ، وهو يعدها بالفعل.

    "ولقد وعدت (ميلان) بأن إبرا لن يغيب عن مباراة واحد.

    من بين الأعمال التي تتنافس هذا العام على الجائزة الأولى الأيقونية أريسا ، بييرو بيلو ، أومبرتو توزي ، راف ، جي-آكس ، روكو هانت ، بومدباش ، شيد ، ريتا بافوني ، جيجي دي أليسيو ".

    واشار أماديوس الذي سيصاحبه المغني المخضرم جياني موراندي: "لقد كانت سنة صعبة على الجميع لكن الجميع يريدون الاستمتاع قليلا الآن وأفضل أمنية يمكنني تقديمها للعام الجديد هي العودة إلى الحياة الطبيعية."
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