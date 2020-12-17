مركز جنوة يتحول في 2021 الي متحف يحكي تاريخ المدينة

انسامد - 17 ديسمبر - كانون الاول - يتحول مركز مدينة جنوة في
بداية العام الجديد 2021 الي متحف كبير يهدف لاكتشاف ليس فقط تاريخ
جنوة ولكن أيضًا لاكتشاف جميع المتاحف الأخرى .
صرح عمدة جنوة ماركو بوتشي خلال عرض متحف تاريخ جنوة لاول مرة سيتم
بناؤه في المركز التاريخي للمدينة على بعد خطوات قليلة من الميناء
القديم.
و اضاف ما نريد القيام به ، في المستقبل القريب ، هو مشروع للجمع
بين أكثر من ثلاثين متحفًا جنوى من خلال خيط مشترك كبير" .
قام بالتخطيط لهذا المشروع النهائي استوديو ميلانو ميغليور +
سيرفيتو ليقبع داخل المبنى الذي يعود تاريخه إلى القرن السادس عشر.
سيقام بين الرخام والنوافذ ، بالاتفاق مع هيئة الرقابة ، سيرتفع
درج عملاق بداخله سيتم إنشاء غرفة عجائب ، مع محتوى رقمي وليس
مخصصًا لتاريخ المدينة.
سيتكلف المشروع 2 مليون و 700 ألف يورو ، ينقسم إلى ثلاث مراحل:
الأولىو الثانية التي سيتم التعاقد عليها مع بداية عام 2021 من
خلال مناقصة تتعلق بالتصميم والإنشاء ، والثالثة الانتهاء من
المتحف بنهاية العام المقبل.