اتصل وسيعزف لك فريق الأوربرا الإيطالية..123 ألف اتصال

أنسامد - 1 ديسمبر/ كانون الأول - تلقت دور الأوبرا الإيطالية آلاف المكالمات من مواطنين حول العالم يطلبون خلالها من أعضاء الأوبرا بعزف مقطوعة لهم، ضمن مبادرة أطلقتها الرابطة الوطنية لمؤسسات الأوبرا السيمفونية، بالتعاون مع وكالة "أنسا".



ووصل عدد المكالمات التي تلقتها دور الأوبرا الإيطالية ما يقرب من 123 ألف مكالمة من متصلين من 57 دولة حول العالم، كما تضمنت طلبات على منصات الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي الخاصة، في الفترة بين 6 إلى 26 نوفمبر.



هذه الأرقام تشهد على النجاح الكبير لمبادرة "أوبن" التي أطلقتها الرابطة.



ووضعت دور الأوبرا جدولا فريدا للبث المباشر المخصص على الانترنت ومواقع التواصل، في ظل غياب الجمهور عن مقراتها بسبب إجراءات الطوارئ الصحية المتبعة ضد كورونا.



ويعيد الفنانون من داخل المسارح عزف أفضل المقطوعات لـ 12 مؤسسة أوبرا سيمفونية تضمها الرابطة.



يوضح فرانشيسكو جيامبروني وفولفيو ماكياردي، الرئيس ونائب رئيس الرابطة أن الأرقام التي تم تسجيلها ضمن المبادرة كانت مفاجئة، وتكشف عن أهمية هذه المبادرة في الوقت الراهن، ليس للجمهور الإيطالي فحسب، ولكن غير الإيطالي.



