كروز يصور مشاهد الجزء الأخير من"مهمة مستحيلة" في البندقية"

أنسامد - 30 نوفمبر / تشرين الثاني - تم تطويق ساحة البندقية الشهيرة في روما صباح يوم الأحد ، حيث صور النجم العالمي توم كروز أحدث المشاهد للجزء الأخير من فيلم " مهمة مستحيلة" في العاصمة الإيطالية.



وقد صور كروز العديد من المشاهد من فيلم فيلم " مهمة مستحيلة 7" في إيطاليا ، بما في ذلك البندقية في وقت سابق من هذا العام.



من تأليف وإخراج كريستوفر ماكاري .



يشمل طاقم العمل كروز وفينج رامز وهنري تشيرني وسيمون بيج وريبيكا فيرجسون وفانيسا كيربي وأنجيلا باسيت ، وجميعهم يعيدون أدوارهم من الأفلام السابقة ، إلى جانب هايلي أتويل ، وبوم كليمينتيف ، وشيا ويغام ، وإيساي موراليس .



من المقرر إصداره في 19 نوفمبر 2021 .



