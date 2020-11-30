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رفاهيّة - فنون
كروز يصور مشاهد الجزء الأخير من"مهمة مستحيلة" في البندقية"
    أنسامد - 30 نوفمبر / تشرين الثاني - تم تطويق ساحة البندقية الشهيرة في روما صباح يوم الأحد ، حيث صور النجم العالمي توم كروز أحدث المشاهد للجزء الأخير من فيلم " مهمة مستحيلة" في العاصمة الإيطالية.

    وقد صور كروز العديد من المشاهد من فيلم فيلم " مهمة مستحيلة 7" في إيطاليا ، بما في ذلك البندقية في وقت سابق من هذا العام.

    من تأليف وإخراج كريستوفر ماكاري .

    يشمل طاقم العمل كروز وفينج رامز وهنري تشيرني وسيمون بيج وريبيكا فيرجسون وفانيسا كيربي وأنجيلا باسيت ، وجميعهم يعيدون أدوارهم من الأفلام السابقة ، إلى جانب هايلي أتويل ، وبوم كليمينتيف ، وشيا ويغام ، وإيساي موراليس .

    من المقرر إصداره في 19 نوفمبر 2021 .

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