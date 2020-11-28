الفنان الإيطالي نييري يلغي العرض بسبب حزنه على مرادونا

أنسامد - 28 نوفمبر / تشرين الثاني - قال المغني والممثل والمقدم التلفزيوني ماسيمو رانييري إنه ألغى تقديم عرض وأسطوانة جديدة لشعوره أنه " محطم تماما" بسبب وفاة دييغو مارادونا.



كان من المفترض أن يبدأ العرض ، على قناة "راي 3" في وقت لاحق يوم الخميس الماضي ، لكن تم تأجيله لمدة أسبوع لإفساح المجال لفيلم وثائقي عن لاعب كرة القدم العظيم.



وقال ماسيمو رانييري للصحفيين "لقد زلزلنى الخبر، لقد كنت أتمنى أن تكون أخبارا كاذبة"