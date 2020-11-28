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رفاهيّة - فنون
الفنان الإيطالي نييري يلغي العرض بسبب حزنه على مرادونا
    أنسامد - 28 نوفمبر / تشرين الثاني - قال المغني والممثل والمقدم التلفزيوني ماسيمو رانييري إنه ألغى تقديم عرض وأسطوانة جديدة لشعوره أنه " محطم تماما" بسبب وفاة دييغو مارادونا.

    كان من المفترض أن يبدأ العرض ، على قناة "راي 3" في وقت لاحق يوم الخميس الماضي ، لكن تم تأجيله لمدة أسبوع لإفساح المجال لفيلم وثائقي عن لاعب كرة القدم العظيم.

    وقال ماسيمو رانييري للصحفيين "لقد زلزلنى الخبر، لقد كنت أتمنى أن تكون أخبارا كاذبة"
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