متحف "ماجازينو إيتاليان" : الفن الإيطالي يسير بقوة في أمريكا

أنسامد - 21 نوفمبر / تشرين الثاني - أعلن متحف الفن الإيطالي في نيويورك "مجازينو إيتالينان آرت" Magazzino Italian Art أن الفن الإيطالي "يسير بقوة في في الولايات المتحدة" ، معلنا عن توسع استراتيجي في وادي هدسون مع بناء مبنى جديد للمعارض والأحداث والبرامج التعليمية، صممه المهندسان المعماريان ألبرتو كامبو بايزا وميغيل كيزموندو .



سيوفر الجناح الجديد الذي تبلغ مساحته 1200 متر مربع المساحات المتاحة لما مجموعه ثلاثة آلاف متر مربع ، مما يسمح بتعزيز البرامج في النمو المستمر.



سيبدأ العمل في ربيع 2021 ، بينما ستستمر البرمجة والمعارض دون انقطاع في المبنى الرئيسي.



متحف "جازينو إيطالينان آرت" في كولد سبرينج ، نيويورك ، وهو متحف ومركز أبحاث مكرس لتعزيز المنح الدراسية والتقدير العام للفن الإيطالي بعد الحرب والفن الإيطالي المعاصر في الولايات المتحدة.



يعمل المتحف غير الربحي كمدافع عن الفنانين الإيطاليين حيث يحتفل بمجموعة ممارساتهم الإبداعية من Arte Povera حتى الوقت الحاضر. من خلال مبادراتها التنسيقية والعلمية والعامة ، تستكشف Magazzino تأثير الفن الإيطالي والصدى الدائم له على المستوى العالمي.



معنى "المستودع" باللغة الإيطالية ، شارك في تأسيس Magazzino نانسي أولنيك وجورجيو سبانو. افتتح المتحف الذي تبلغ مساحته 20 ألف قدم مربع ، والذي صممه المهندس المعماري الإسباني ميغيل كيزموندو ، أبوابه في عام 2017 ، مما أدى إلى إنشاء مركز ثقافي جديد ومورد .مجتمعي داخل وادي هدسون